Полицейскому предъявлено обвинение в убийстве Сары Эверард, пропавшей в Лондоне неделю назад

48-летнему сотруднику полиции Лондона Уэйну Казинсу в пятницу вечером было предъявлено обвинение в похищении и убийстве 33-летней Сары Эверард. Он предстанет перед магистратским судом Вестминстера в субботу.

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Днем в пятницу полиция подтвердила, что обнаружила в лесу под Ашфордом в графстве Кент тело 33-летней Сары Эверард.

Женщина пропала без вести 3 марта, когда она возвращалась домой от своего друга в лондонском районе Клэпхэм.

Казинс был арестован по подозрению в ее похищении и убийстве. Во время содержания под стражей он перенес несколько травм головы, об обстоятельствах которых пока известно мало.

С первой травмой его отвозили в больницу в четверг. Затем, как сообщила поздно вечером в пятницу полиция, находясь в камере в пятницу 12 марта, он вновь получил травму головы. Полицейские, наблюдавшие за ним, немедленно оказали ему первую помощь, после чего отвезли его в больницу второй раз за 48 часов.

Как сообщил представитель Скотленд-Ярда, помощник комиссара полиции Ник Эфгрейв, тело Сары опознано, и печальную новость сообщили семье погибшей, с которой работают психологи.

На кадрах, полученных с видеокамеры дверного звонка, видно, как девушка идет по улице в лондонском районе Клэпхэм в одиночестве около 09:30 вечера по местному времени 3 марта. После этого следы ее теряются — полицейские пока не выяснили, добралась ли Сара Эверард до своего дома в Брикстоне (район на юге Лондона) или нет.

"Сотрудники полиции находятся в постоянном контакте с семьей погибшей и продолжат оказывать ее родственникам поддержку на всем протяжении следствия и после его окончания, — добавил офицер полиции. — Расследование движется быстрыми темпами, сотни следователей работают круглые сутки, чтобы установить обстоятельства исчезновения Сары и ее убийства".

В субботу вечером активисты планировали провести в парке Клэпхэм-Коммон, где Сару Эверард видели в последний раз, акцию "Верните наши улицы", посвященную безопасности женщин в городе. Сходные акции были запланированы также в ряде других городов Великобритании.

Однако, по их словам, полиция отказала им, поскольку такое массовое мероприятие нарушает правила социального дистанцирования, действующие во время пандемии.

Активисты заявили, что полиция заставляет тысячи женщин молчать, запрещая траурную акцию.

Они обратились в Высокий суд, чтобы добиться проведения этого мероприятия, однако в пятницу вечером суд отказался принять иск.

Представители Даунинг-стрит, в свою очередь, сообщают, что Борис Джонсон близко к сердцу принимает чувства людей, но призывает их соблюдать правила.

"Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах — самый страшный кошмар для любой семьи, — отметила глава столичной полиции Крессида Дик. — Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко".

"В то же время я понимаю, что, несмотря на это, женщины, и не только они — особенно в районе, где исчезла Сара — будут переживать и испытывать страх", — добавила Крессида Дик.

По ее словам, арест лондонского полицейского по подозрению в убийстве вызвал волну шока и гнева среди общественности и в самой полиции: "Когда я говорю, что мы глубоко потрясены этой ужасной новостью, я говорю от имени своих коллег-полицейских. Наша работа — патрулировать улицы и защищать людей".

В специальном заявлении Столичная полиция Лондона сообщила некоторые подробности о работе Уэйна Казинса в ее рядах. Он начал работать в полиции в сентябре 2018 года. 1 февраля 2020 года он перешел в ведение Командования парламентской и дипломатической охраны, "где его главная роль заключалась в патрулировании в униформе дипломатических объектов, главным образом ряда посольств".

Посольства в Лондоне довольно часто охраняются вооруженными полицейскими. В обычной ситуации британские полицейские огнестрельное оружие не носят.

Во вторник утром в Кенте задержали женщину, которую подозревают в пособничестве. В четверг ее освободили под залог.

За ходом расследования следит Независимое управление по вопросам деятельности полиции (IOPC), поскольку оно касается полицейского. В настоящее время IOPC рассматривает необходимость принятия дополнительных мер в отношении действий полиции после исчезновения Сары Эверард.

Лондонская полиция также расследует потенциальное злоупотребление служебными полномочиями при похищении и убийстве, заявил представитель управления.