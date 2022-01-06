Полиция Алма-Аты сообщила о десятках убитых участников беспорядков
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ходе штурма административных зданий в Алма-Ате и окрестностях были убиты десятки участников беспорядков. Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

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По его словам, минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента Алма-атинской полиции и районных управлений полиции, передает РБК.

Также в МВД заявили, что антитеррористическая операция в городе продолжается. Жителей сразу нескольких кварталов попросили не выходить из дома.

Ранее издание "Sputnik Казахстан" сообщило о том, что военные на бронетранспортерах оцепили центральную площадь Алма-Аты и вступили в перестрелку с группой погромщиков. Около 8:00 мск появились сообщения о том, что оцепление снято.

Накануне участникам беспорядков в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль погромщиков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.

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