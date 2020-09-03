Полиция Болгарии демонтировала палатки демонстрантов в Софии

Протестующие добиваются отставки правительства премьер-министра Болгарии Борисова, которого они обвиняют в коррупции и связях с олигархами. В результате столкновений с полицией пострадали не менее 55 человек.

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В столице Болгарии Софии полиция, после масштабных столкновений с демонстрантами, демонтировала незаконные заграждения, установленные активистами на крупных дорожных перекрестках. Палатки демонстрантов, уже почти два месяца добивающихся отставки правительства премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, были снесены в ночь на четверг, 3 сентября, никто из протестующих не был задержан.

Стражи порядка снесли палатки после масштабных столкновений с демонстрантами накануне поздно вечером, в результате которых пострадали, по официальным данным, не менее 55 человек. Тысячи людей, собравшихся в центре Софии, скандировали "Отставка" и "Мафия", добиваясь ухода Борисова, которого они обвиняются в коррупции и чрезмерной близости к олигархам.

Некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки, камни и бутылки. Ситуация еще более накалилась после того, как некоторые демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление возле здания парламента.

Полиция применила перечный и слезоточивый газ и шумовые гранаты и оттеснила протестующих. Десятки людей были доставлены в больницы с ожогами и симптомами удушья. Среди пострадавших, по данным властей, 37 полицейских, остальные - демонстранты и журналисты.

Глава полиции Георгий Хаджиев отверг обвинения правозащитников в несоразмерном применении силы. Он заявил, что палаточный городок, именуемый демонстрантами "зоной свободы", оказался тайником для пиротехнических устройств и тяжелых предметов, которыми забрасывали охраняющих парламент полицейских. По словам Хаджиева, из 126 задержанных 60 имеют криминальное прошлое. Организаторы протестов обвинили в беспорядках провокаторов.