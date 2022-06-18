Полиция Бразилии опознала останки пропавшего британского журналиста

Полиция Бразилии подтвердила, что в джунглях Амазонки обнаружены останки британского журналиста Дома Филлипса. Он был опознан по зубам. Останки второго человека, компаньона и проводника Филлипса Бруно Перейры, еще предстоит опознать.

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О пропаже Филлипса и Перейры, работавших над новой книгой о коренных жителях Амазонки, стало известно 5 июня, когда они не появились в назначенном место после своего похода в отдаленный район джунглей. В начале этой недели подозреваемый в их убийстве рассказал полиции, что он закопал их тела.

Подозреваемый по имени Амарильду да Кошта де Оливейра подробно рассказал полиции о том, как были убиты Филлипс и Перейра, и показал им место, где были закопаны трупы.

По подозрению в причастности к убийству был также арестован брат Амарильду, однако он отрицает свою вину.

Перейра помогал британскому журналисту налаживать контакты с местными племенами индейцев и выполнял функции проводника. Семья Дома Филлипса забила тревогу, когда лодка с журналистом и его помощником не прибыла на стоянку неподалеку от границы с Перу.

Родственники и друзья пропавших поначалу критиковали власти за медлительность, требуя ускорить и расширить поиск и настаивая, что каждая минута в джунглях может стоить им жизни.

Филлипс много писал о проблемах коренных народов Амазонки и об угрозах со стороны браконьеров, незаконных старателей и наркоторговцев, поэтому его исчезновение вызвало громкий резонанс во всем мире, так что в итоге к поискам, продолжавшимся 10 дней, кроме полиции были привлечены армия и флот.

В поисках участвовали также местные жители, которые помогли обнаружить некоторые вещи пропавших, однако полиция поначалу замалчивала их роль.

Только после того, как вопрос подняли журналисты, в полиции признали ошибку и подтвердили, что помощь индейцев в поиске пропавших была неоценимой.