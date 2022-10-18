Полиция Дании подтвердила взрывы на "Северном потоке", а шведское СМИ опубликовало видео со дна Балтийского моря

Полиция Копенгагена по результатам предварительного расследования пришла к выводу, что утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в конце сентября были вызваны "мощными взрывами". Дальнейшее изучение доказательств будет проводиться совместно со Службой безопасности и разведки Дании.

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Заключение датской полиции, отмечает Reuters, совпадает с выводами шведской прокуратуры — она исследовала взрывы, произошедшие в исключительной экономической зоне Швеции. 6 октября представители ведомства заявили, что газопроводы были повреждены в результате "саботажа", подчеркнув, что для выдвижения каких-либо обвинений пока что мало доказательств.

Сегодня же шведское издание Expressen опубликовало фото и видео, снятые у разрушенного участка "Северного потока" с помощью подводного дрона на глубине 80 метров. Как утверждают журналисты, в результате "диверсии" было уничтожено не менее 50 метров газопровода. По оценке Expressen, повредить трубу можно было лишь внешним воздействием экстремальной силы; издание также утверждает, что сила этого взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3 балла.

На прошлой неделе немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники сообщал, что Швеция, Дания и Германия не будут совместно расследовать инцидент. Делиться предварительными результатами с российскими коллегами они отказались.

Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на газопроводах в Балтийском море "англосаксов". Российские официальные органы не предоставили никаких доказательств в подтверждение этого обвинения.