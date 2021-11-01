Полиция ФРГ сообщила о тысячах задержанных на границе нелегалов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Полиция Германии в октябре задержала 5285 человек, попытавшихся незаконно пересечь границы страны по маршруту через Беларусь и Польшу. Такие данные власти ФРГ привели в понедельник, 1 ноября. В целом с начала года стражи порядка выявили уже 7832 нелегала, которые пытались проникнуть в Германию таким образом.

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Только за последние 2 дня полиция не позволила въехать в республику с польской территории 597 нелегалам — жителям Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана. В отношении 18 контрабандистов открыты расследования.

Лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши, наблюдается в Германии с августа. Европейский Союз обвиняет режим белорусского правителя Александра Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Германский федеральный профсоюз полицейских предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года в связи с нынешним наплывом беженцев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Александр Лукашенко Афганистан Беларусь Европа Евросоюз ФРГ
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