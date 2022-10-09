Полиция Германии начала расследование по "Северным потокам"

Федеральная полиция Германии приступила к выяснению обстоятельств, при которых в конце сентября произошли повреждения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

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Как сообщают общественно-правовые медиакомпании WDR и NDR со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакций письмо Минобороны Германии в адрес комитета по обороне в бундестаге, исследовательская группа, сформированная из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера, отправилась в Балтийское море, чтобы обследовать место происшествия.

Из документа следует, что глава федеральной полиции ФРГ Дитер Роман на прошлой неделе направил в бундесвер запрос о "помощи в получении представления о повреждениях на пролегающих в Балтийском море газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

После "оценки имеющихся для этого ресурсов у Военно-морских сил и правовой проверки министерства обороны" запрос удовлетворили.

Указывается, что в миссии принимают участие два судна германских ВМС: тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund. 7 октября они вышли в море с военно-морских баз в Киле и Эккернфёрде и направились к датскому острову Борнхольм - в зону, где произошли повреждения газопроводов. На борту этих судов находятся водолазы, которые должны будут задокументировать повреждения труб.

На данный момент предполагается, что четыре повреждения труб "Северных потоков" стали результатом саботажа. Однако кто именно несет за него ответственность - не ясно. Неделей ранее к расследованию обстоятельств произошедшего приступили власти Швеции, которые направили к месту инцидента подводную лодку.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман указал в интервью газете Bild am Sonntag 2 октября, что повреждения "Северных потоков" могли быть следствием уголовного преступления, расследованием которого может заняться генеральная прокуратура Германии.