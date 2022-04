Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии

В результате стрельбы по прохожим, устроенной утром в воскресенье, 3 апреля, злоумышленниками в городе Сакраменто (штат Калифорния), погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Полиция продолжает поиски виновных. По последним данным, речь идет о двоих нападавших.

На момент публикации материала DW в связи с этим инцидентом еще не было проведено ни одного задержания.

MEDIA ADVISORY/NEWS RELEASE — K Street Shooting

Full press release available at the following link: https://t.co/7LEO0autOt

Additional details will be provided here as they become available.