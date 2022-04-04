Полиция ищет виновников стрельбы в столице Калифорнии

В результате стрельбы по прохожим, устроенной утром в воскресенье, 3 апреля, злоумышленниками в городе Сакраменто (штат Калифорния), погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Полиция продолжает поиски виновных. По последним данным, речь идет о двоих нападавших.

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На момент публикации материала DW в связи с этим инцидентом еще не было проведено ни одного задержания.

MEDIA ADVISORY/NEWS RELEASE — K Street Shooting Full press release available at the following link: https://t.co/7LEO0autOt Additional details will be provided here as they become available. — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

Стрельба произошла в районе города, где расположено множество баров и ночных клубов. Поскольку эти заведения закрываются в два часа ночи, на улицах было много людей. Сообщается, что среди жертв — трое мужчин и три женщины. По словам официального представителя полиции Сакраменто Зака Итона, процесс реконструкции событий, предшествовавших нападению, оказался столь сложным, что тела жертв необходимо было оставить лежащими на улице в течение нескольких часов.

Этот инцидент стал уже вторым случаем массовой стрельбы в столице штата Калифорния за последние пять недель.