Полиция Литвы предупреждает: будут блокировать дороги и устанавливать мобильные радары

Во вторник состоялась пресс-конференция, на которой генкомиссар Литовской полиции Ренатас Пожела предупредил, что у полиции достаточно мер для ограничения поездок в праздничный период внутри страны. Для контроля будут использовать не только физические заграждения, пишет ru.delfi.lt.

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"У нас есть достаточный спектр разных средств. Это и видеокамеры, и системы видеофиксации и мобильные радары", – указал Пожела.

По его словам, вполне возможно, что водители, которые где-то превысят скорость, должны будут ответить на вопрос, почему они ехали в другой муниципалитет без соответствующего разрешения. "У полиции есть много средств для пресечения проезда и идентификации нарушений", – сказал он.

Полиция в муниципалитетах организует стационарные посты контроля и будет проверять въезжающие транспортные средства. Всего установят 250 контрольных постов, будут дежурить по 920 вместо 750 экипажей.

Часть дорог перекроют, установят камеры, знаки. В те дни, когда не будет постов, будут дежурить дополнительно по 60 экипажей.

Генкомиссар сказал, что штрафовать людей будут лишь в исключительных случаях - цель полицейских, объяснить людям, почему они не могут ездить из муниципалитета в муниципалитет.

Пожела рекомендовал всем, кто ездит в другой муниципалитет, возить с собой документ, справку, на основании которой можно доказать цель поездки или ее фотографию. Он заметил, что в документе правительства не оговаривается вопрос аренды, поэтому формально даже в таком случае полиция может вернуть человека назад. "Что касается возвращающихся эмигрантов. Если такой человек не декларировал место жительства в Литве и у него здесь нет недвижимости, то все равно будут применять принцип здравого смысла. Если он скажет, что едет навестить родителей, формально мы его пропустим. Но если у него есть имущество в одном муниципалитете, а он едет в другой к родителям, то ему придется вернуться", – объяснил порядок Пожела.

Такие ограничения очень дорого обходятся государству. Например, три пасхальных дня обошлись в 780 000 евро. Генкомиссар призывает жителей без надобности не уезжать за пределы муниципалитета и оценить вклад полицейских и государства.