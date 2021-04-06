Полиция перекрыла подъезды к колонии в Покрове перед акцией за Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сторонники Навального запланировали акцию в поддержку оппозиционера у колонии в Покрове, где тот содержится. По данным издания Sota Vision, подъезды к учреждению перекрыты.

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Сотрудники ГИБДД России перекрыли участок дороги, ведущий к исправительной колонии № 2 в Покрове (Владимирская область), где содержится российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило в Twitter сетевое издание Sota Vision.

Как следует из его видео, машина ДПС и минимум два сотрудника этой службы блокировали подъезды к колонии, рядом с которой сторонники Навального - включая медиков из профсоюза "Альянс врачей" - планируют провести акцию с требованиями предоставить политику квалифицированную врачебную помощь.

С территории колонии можно только выехать. Так, по данным Sota Vision, к исправительному учреждению не пропустили женщину, утверждавшую, что она хочет оформить передачу Навальному. Правоохранители также предлагают припарковаться в другом месте, поскольку рядом свободных площадок уже нет. Как видно на поступающих с места событий кадрах, неподалеку от ИК-2 - много журналистов. По некоторым данным, в числе собравшихся - муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак.

Между тем команда главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой заявила, что едет в Покров "не протестовать", а "спасать" Навального.

Потерял в колонии 13 килограммов

Ранее адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила подробности о состоянии политика, начавшего голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. "У него очень сильный кашель, температура. Естественно, учитывая, что он голодает, он истощен. Он потерял в весе с момента пребывания в колонии уже 13 килограммов", - рассказала Михайлова.

Навальный переведен в медсанчасть

Оппозиционер с 15 марта находится в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. Его соратники и адвокаты указали на ухудшение состояния здоровья политика, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного оппозиционера.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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