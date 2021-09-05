Полиция применила газ против сторонников "черногорской церкви"

В Черногории полиция переменила слезоточивый газ для разгона националистов, выступавших против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре, пишет РБК со ссылкой на издание Vijesti.

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Протесты националистов в исторической столице Черногории городе Цитине начались около 5:00. Собравшиеся начали забрасывать полицию бутылками и камнями. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В результате протестующие покинули центральную площадь города.

По данным национального телевидения Черногории, в результате столкновений пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения. Секретарь Социал-демократической партии Иван Вуйович рассказал, что также пострадал глава их партии, бывший спикер парламента Черногории

Ранко Кривокапич.

На 5 сентября в Черногории была назначена интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Церемонию попытались сорвать сторонники националистических черногорских группировок, а также последователи канонически непризнанной "черногорской церкви". Они попытались заблокировали въезд в Цетину. Однако церемония состоялась.

В октябре 2020 года на 83-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умер митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий (Ристо Радович). В мае текущего года Синод СПЦ избрал митрополитом Черногорско-Приморским епископа Иоанникия (Мичовича).