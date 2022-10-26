Полиция проводит обыск в доме Ксении Собчак

В доме журналистки Ксении Собчак в Подмосковье проходит обыск, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

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"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", — цитирует ТАСС своего собеседника.

Предъявленные ее сотруднику обвинения Собчак назвала "бредом, смехом и нонсенсом". "К нам не за что подкопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", — написала она в своем Telegram-канале.

Телеграм-канал Varlamov News со ссылкой на неназванный источник утверждал, что уголовное дело предположительно связано с "блоком на негатив" в аффилированных с Собчак телеграм-каналах. Подтверждений этой информации пока нет, равно как и официальной информации о том, какие конкретно обвинения предъявлены Суханову.

Суханов сотрудничает с принадлежащим Собчак медиахолдингом "Осторожно, Media", в который входит несколько Telegram-каналов, студия подкастов, YouTube-канал, а также соцсети самой журналистки.