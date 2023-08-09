Полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала личные данные всех своих сотрудников

Во вторник полиция Северной Ирландии непреднамеренно обнародовала файл с информацией об именах и адресах работы своих сотрудников, сообщает агентство Reuters.

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Как заявили в ведомстве, таблицу с личными данными случайно прикрепили к ответу на запрос о комментарии. Файл был доступен на сайте запрашивающей стороны в течение примерно 2,5 часов, после чего был удален.

Помощник главного констебля Крис Тодд заявил на пресс-конференции, что прямо сейчас ничего не свидетельствует о том, что необходимо повысить меры безопасности в отношении тех или иных сотрудников полиции, однако ситуация вызывает озабоченность.

"[Утечка] ограничена только фамилией и инициалами, но это все равно вызовет серьезную озабоченность у многих моих коллег, я знаю это, и мы позаботимся о том, чтобы сделать все возможное, чтобы снизить любые выявленные риски безопасности", — подчеркнул Тодд.

Он также заявил, что "любой, кто получил доступ к информации до того, как она была удалена, несет ответственность за то, что он сделает с ней дальше". "Важно, чтобы данные, к которым кто-либо получил доступ, были немедленно удалены", — отметил представитель полиции.

Во второй половине XX века на территории Северной Ирландии, входящей в состав Соединенного Королевства, происходили столкновения между представителями британских властей и ирландскими националистами, в первую очередь, из "Ирландской республиканской армии" (IRA). Конец крупномасштабному конфликту, жертвами которого с обеих сторон стали более 3500 человек, положило Белфастское соглашение 1998 года.

Тем не менее, отдельные нападения время от времени происходят и по сей день. В марте разведывательная служба MI-5 повысила уровень угрозы в сфере внутреннего терроризма в Северной Ирландии до "серьезного". Это произошло после того, как боевик "Новой IRA" в ходе перестрелки нанес тяжелое ранение полицейскому.