Полиция Солт-Лейк-Сити в связи с коронавирусом попросила преступников не совершать преступления

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, обратилась в субботу, 14 марта, в своем Twitter-аккаунте к преступникам с призывом прекратить криминальную активность и недобросовестное поведение на неопределенное время, "до уведомления". Правоохранители мотивировали свой призыв первым случаем заболевания COVID-19, когда вирус был передан от инфицированного внутри штата.

В сообщении полиция Солт-Лейк-Сити также заранее поблагодарила преступников, откликнувшихся на эту просьбу, за понимание и сотрудничество в борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2.

Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT