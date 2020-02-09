Полиция сорвала съемки клипа группы Pussy Riot в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции и Центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) сорвали съемки клипа группы Pussy Riot в киностудии "Ленфильм". Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил в своем Twitter медиаменеджер и активист Петр Верзилов.

Как рассказала изданию "Медиазона" участница группы Надежда Толоконникова, правоохранители сначала пришли на съемочную площадку "чтобы взять объяснение о том, что "пропаганды гомосексуализма и экстремизма" у нас тут не будет, потом ушли к начальству "Ленфильма", и через полчаса во всем здании вырубили свет". Участники съемок попытались арендовать генератор, но его не разрешили занести на студию. Съемки клипа на песню "Бесит" о сопротивлении власти должны были продолжаться до 6 утра.

По словам Верзилова, за два дня до съемок клипа некие люди в штатском уже приходили к руководству "Ленфильма" и убедительно просили съемки отменить. Им было заявлено, что "смена оплачена, все документы в норме и отменять студия ничего не будет".