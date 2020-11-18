Полиция в Берлине применила водометы на акции Covid-отрицателей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Берлине в среду, 18 ноября, на протест противников ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также антипрививочников, по оценкам полиции, вышли от 5 до 10 тысяч человек. За порядком следят 2000 полицейских.

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Правоохранители призывали протестующих разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил, поскольку многие участники были без защитных маски и не соблюдали дистанцию, а затем объявили мероприятие завершенным. Участники, однако, не последовали указаниям. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Некоторые из протестующих начали в ответ бросать в полицейских бутылки и пиротехнику. Правоохранители оттесняют демонстрантов от Бранденбургских ворот, есть задержания. Полиция вновь призывает собравшихся разойтись. На место прибыли еще два водомета.

Изначально в столице Германии были заявлены сразу несколько акций протеста против ограничительных мер. Самая массовая из них с более 4000 заявленных участников была запланирована у здания бундестага, но в связи с запретом властей место сбора было перенесено на площадь перед Бранденбургскими воротами. Несмотря на это, уже утром перед установленными у входа в бундестаг заграждениями начали собираться демонстранты.

Активисты призывали игнорировать процедуру уведомления

Проведение еще двух демонстраций с более низким заявленным числом участников было также запланировано недалеко от здания бундестага. Кроме того, ряд активистов в интернете призывали выходить на протесты без предварительного уведомления полиции.

Протесты приурочены к заседанию бундестага, на котором обсуждаются поправки в закон о защите от инфекционных болезней, призванные обеспечить достаточное правовое основание для введения ограничительных мер во время пандемии.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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