Полиция в Брюсселе водометами разогнала противников локдауна

Бельгийская полиция разогнала нарушителей противоэпидемических ограничений в брюссельском парке Камбрский лес с применением слезоточивого газа и водометов. Об этом сообщает с места событий в пятницу, 2 апреля, корреспондент агентства dpa.

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Перед этим полиция с помощью громкоговорителей призвала собравшихся покинуть парк в связи с нарушением гигиенических предписаний. Со стороны протестующих в сотрудников правопорядка летели бутылки, ветки и пиротехника. В результате было задержано 11 человек, сообщает агентство Belga. Из-за пандемии коронавируса в Бельгии запрещено собираться на свежем воздухе компанией более четырех человек.

Столкновения противников локдауна с полицией Брюсселя

Днем ранее в Камбрском лесу уже происходили столкновения полиции и недовольных антикоронавирусными ограничениями. Тогда несколько тысяч человек устроили музыкальный праздник в парке, демонстративно нарушая противоэпидемические меры. Они бросали в полицейских камни и бутылки, разгромили патрульный автомобиль. В результате столкновений несколько полицейских получили ранения, один из стражей порядка был госпитализирован.

В Бельгии с ее 11,5 млн населения зафиксировано 887 920 случаев заражения коронавирусом. Больше 23 000 человек погибли, свыше 57 000 выздоровели.