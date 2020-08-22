Полиция в Луизиане застрелила чернокожего при задержании
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудники полиции в городе Лафейетт в американском штате Луизиана застрелили чернокожего мужчину при попытке задержания. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа.

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В полиции заявили, что им поступила информация о мужчине, вооруженном ножом. Стражи порядка сначала попытались задержать его, применив электрошокер. Полицейские открыли огонь, когда мужчина пытался скрыться в близлежащем магазине. Пострадавшего- 31-летнего Трейфорда П. — доставили в больницу, врачи которой констатировали его смерть. Полиция не назвала число выстрелов.

В последние месяцы в США и многих других странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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