Полиция Вашингтона грубо разогнала мирный протест, чтобы Трамп мог сделать фото на фоне церкви

Полиция разогнала протестующих слезоточивым газом, чтобы президент США Дональд Трамп мог сделать фотографию на фоне церкви, в Чикаго прошел мирный марш, в Нью-Йорке впервые за 70 лет ввели комендантский час, передает The New York Times.

Миннеаполис. Вскоре после начала комендантского часа мирные протестующие собрались на месте, где был убит Джордж Флойд. Люди забаррикадировали все прилегающие улицы, чтобы до них не добралась полиция.

Чикаго. Сотни людей собрались на улицах Чикаго и мирным маршем прошли по городу. Протестующие скандировали имя Джорджа Флойда, их поддерживали жители из окон своих домов. Полиция Чикаго держалась в стороне и сопровождала толпу. В девять часов вечера в городе наступил комендантский час.

Нью-Йорк. В городе впервые за 70 лет ввели комендантский час. В таких районах, как Астория, Куинс, Бруклин и Нижний Манхэттен прошли мирные протесты. В Мидтаун мародеры выбили окна и обворовали магазины. С началом комендантского часа командир полиции приказал начать арестовывать протестующих, собравшихся на Таймс-сквер.

Вашингтон. Полиция при помощи слезоточивого газа разогнала мирных протестующих у церкви Святого Иоанна, на фоне которой собирался сфотографироваться президент США Дональд Трамп. После этого инцидента власти Арлингтона отозвали своих полицейских из Вашингтона, куда те отправились на подмогу. Епископ епископальной епархии Вашингтон Марианн Бадд была возмущена визитом Трампа в церковь после того, как “он угрожал обрушить военную силу”.

Даллас. Судья Даласского округа Клэй Дженкинс разрешил мирным протестующим продолжить акцию на территории суда после начала комендантского часа в 19:00 по местному времени. Он указал, что “поддерживает мирные протесты и радикальную трансформацию”.

Лос-Анджелес. В городе прошел мирный марш, но сразу после начала комендантского часа в 18:00 по местному времени, группы людей отделились от марширующих и отправились бить окна магазинов торгового центра Гоувер Гулч. Мужчины и женщины в масках начали хватать вещи из магазинов. Им удалось покинуть торговый центр до прибытия полиции.

Как уже сообщалось, с прошлой недели по всем США проходят протесты против расизма и жестокости полиции. В некоторых городах протесты сопровождались беспорядками и мародерством. Американцы возмущены убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские при задержании Флойда около девяти минут давили ему на грудь и шею, не остановившись даже после того, как мужчина потерял сознание. Один из полицейских обвиняется в непреднамеренном убийстве.