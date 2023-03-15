Полиция Вены усилила уличные патрули после получения сообщений о готовящейся атаке исламистов

Венские полицейские взяли под усиленную охрану несколько церквей и других объектов, после того как австрийская разведка получила информацию о подготовке нападений со стороны исламистов. Об этом городская полиция сообщила в Twitter.

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"У наших спецслужб есть основания полагать, что в Вене планируется совершить нападение с исламистскими мотивами. В качестве меры предосторожности… отдельные места были взяты под усиленную охрану регулярными и специальными полицейскими силами", — говорится в заявлении ведомства.

В полиции Вены уточнили, что патрулирование затронет все районы города, и призвали жителей не делиться в соцсетях фото и видео с вооруженными полицейскими. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о стандартных "превентивных" мерах, однако срок их действия пока что определить невозможно.

"Полицейские оснащены пуленепробиваемыми шлемами и жилетами, а также штурмовыми винтовками. Они будут вести наблюдение, а также контролировать дорожное движение", — заявил в интервью радиостанции Wien представитель венской полиции Маркус Диттрих.

Как отмечает Reuters, австрийская столица — один из самых безопасных мегаполисов мира, и террористические атаки случаются там редко. Первое за много лет нападение произошло в 2020 году, когда боевик-джихадист застрелил четырех человек (впоследствии он сам был убит полицией).