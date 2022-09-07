Полиция возбудила уголовное дело в отношении режиссера Манского по заявлению Никиты Михалкова. Его объявили в розыск

Полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского после заявления о преступлении, которое подал режиссер Никита Михалков. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает портал "Новая газета. Европа".

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По данным информагентства, поводом для возбуждения дела стали слова Манского о хищениях на Московском международном кинофестивале, президентом которого является Михалков. По словам адвоката Михалкова Павла Астахова, обвинение пока никому не предъявлено.

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что ее вызвали в качестве свидетеля в Управление по организации дознания МВД РФ на допрос по делу в отношении Манского. Она рассказала, что Михалков "увидел клевету" в интервью Манского, вышедшем на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Манский прокомментировал "Осторожно Media" уголовное дело в отношении него: "Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты — такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет.

Но вы посмотрите сами на его фестиваль: ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, на него никто из видных деятелей не приезжает, бойкотируют основные единодержавные, никто в мире о нем не пишет. При этом, бюджеты на него выделяются огромные. Если у Никиты Михалкова есть потребность в том, чтобы доказать, что он бессеребренник, могу пожелать ему успехов".

Адвокат Астахов также сообщил "Осторожно Media", что "все, кто были затронуты в этом репортаже, все обратились с заявлениями в полицию".