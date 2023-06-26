Полиция задержала более 150 человек на ЛГБТ-акциях в Турции

Шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества в Стамбуле собрало сотни человек, несмотря на запрет властей. Полиция взяла под стражу десятки демонстрантов. Задержания прошли и в Измире.

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В Стамбуле, несмотря на запрет властей, в воскресенье, 25 июня, состоялась акция в поддержку прав и свобод представителей ЛГБТ-движения. Несколько сотен человек прошли маршем через центральный район города Нишанташи, неся большой радужный флаг. Центральная площадь Таксим была оцеплена полицией, чтобы не дать демонстрантам собраться на ней. Не менее 93 участников были задержаны, заявили организаторы.

Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль говорил, что не допустит "событий, угрожающих семье". В городе были отменены несколько мероприятий, запланированных в рамках "месяца гордости" ЛГБТ-сообщества, включая пикник и кинопоказ.

Власти Стамбула запрещают мероприятия в поддержку ЛГБТ-движения после 2014 года, когда на парад собралось более 100 тысяч человек. В 2022-м в городе были задержаны более 200 участников прайда.

Аналогичное шествие 25 июня прошло и в другом крупном городе Турции — Измире, расположенном на западе страны. Там, по данным организаторов, полиция взяла под стражу как минимум 48 участников акции.

Представители ЛГБТ-сообщества Турции опасаются усиления давления на их права в связи с недавней победой на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступая ночью после окончания подсчета голосов, он резко раскритиковал, помимо оппозиции, также сексуальные меньшинства. Политические союзники Эрдогана призывают отменить законы, защищающие права ЛГБТ. В 2021 году глава государства обвинил в вандализме студентов, вывесивших радужный флаг на фасаде Босфорского университета.