Полиция завела два дела за проведение несогласованного мероприятия в Огре
Foto: LETA

Полиция завела два административных дела по факту проведения несогласованного мероприятия в Огре, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Латвии Лина Кальке.

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Вчера, 11 сентября, в Огре было зафиксировано проведение несогласованного мероприятия на стоянке магазина.

Как пояснила Кальке, согласно первоначальной информации, Государственная полиция возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении организатора мероприятия — одно за несогласованную организацию мероприятия, а другое за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности во время Covid-19.

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