Politico: союзники Киева до сих пор не согласовали план подготовки украинских пилотов по управлению F-16

Коалиция западных стран, поддерживающих передачу Украине боевых самолетов F-16, все еще не согласовала план подготовки пилотов, которые должны будут летать на этих истребителях. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

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Союзники Киева обсуждают два основных варианта. Первый предполагает, что украинские пилоты отправятся в США на военную базу в Аризоне, где уже проходят обучение военнослужащие стран НАТО. Согласно другому сценарию, американские и украинские летчики встретятся в одной из европейских стран для проведения обучения.

По словам двух высокопоставленных собеседников Politico из США, окончательное решение до сих пор не принято. "Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", — сказал один из источников.

Известно, что всего в "коалицию истребителей" входят 11 стран, однако только две из них заявили об этом публично — Дания и Нидерланды, возглавляющие неформальное объединение. Европейские страны надеются, что обучение можно будет начать до конца лета — вероятнее всего, в одной из стран ЕС и в Великобритании. Однако этот процесс нельзя запустить без одобрения Госдепартамента США, который должен разрешить передачу учебных материалов союзникам.

Тем не менее, коалиция уже предприняла некоторые шаги для начала подготовки украинских пилотов. В частности, компания Draken International, занимающаяся поставками истребителей, начала набирать отставных военных летчиков на роль инструкторов. Предполагается, что они будут работать в строящемся учебном центре в Румынии. Еще один подобный объект планируют разместить в Дании.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица неоднократно просили западных союзников передать на нужды ВСУ истребители, которые призваны помочь войскам в контрнаступлении. Вскоре после выхода России из зерновой сделки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что самолеты также можно будет использовать для защиты морского пути из Одессы до Стамбула, который критически важен для мировой продовольственной безопасности.

Некоторые источники Politico в Белом доме сообщили, что стараются действовать "как можно быстрее" и надеются поставить F-16 в Украину до конца года. Другие собеседники издания признают, что этот процесс может затянуться до весны.