Politico: страны ЕС пока что не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за споров о каучуке
Foto: Shutterstock

Послы стран Евросоюза на прошедшей накануне встрече не смогли достичь предварительной договоренности о списке ограничений, которые войдут в десятый пакет санкций против Кремля. Разногласия, пишет Politico со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы, вызвал вопрос о запрете на импорт российского синтетического каучука.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По подсчетам Politico, в 2021 году страны ЕС закупили в России искусственного каучука на сумму около 700 млн долларов (654 млн евро). Его используют, в основном, для производства автомобильных шин.

Издание утверждает, что противниками запрета стали, например, Италия и Германия, одним из наиболее активных сторонников — Польша.

Представители Евросоюза неоднократно заявляли о планах ввести десятый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину к годовщине его начала, 24 февраля. Politico пишет, что послы стран ЕС также обсуждали ужесточение правил для нерегулярных авиарейсов из Европы в РФ, а также ограничения против трех неназванных российских банков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в европейский санкционный список планируют включить "Альфа-банк", банк "Тинькофф" и "Росбанк" — все они входят в число крупнейших частных финансовых организаций в России.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D