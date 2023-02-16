Politico: страны ЕС пока что не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за споров о каучуке

Послы стран Евросоюза на прошедшей накануне встрече не смогли достичь предварительной договоренности о списке ограничений, которые войдут в десятый пакет санкций против Кремля. Разногласия, пишет Politico со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы, вызвал вопрос о запрете на импорт российского синтетического каучука.

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По подсчетам Politico, в 2021 году страны ЕС закупили в России искусственного каучука на сумму около 700 млн долларов (654 млн евро). Его используют, в основном, для производства автомобильных шин.

Издание утверждает, что противниками запрета стали, например, Италия и Германия, одним из наиболее активных сторонников — Польша.

Представители Евросоюза неоднократно заявляли о планах ввести десятый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину к годовщине его начала, 24 февраля. Politico пишет, что послы стран ЕС также обсуждали ужесточение правил для нерегулярных авиарейсов из Европы в РФ, а также ограничения против трех неназванных российских банков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в европейский санкционный список планируют включить "Альфа-банк", банк "Тинькофф" и "Росбанк" — все они входят в число крупнейших частных финансовых организаций в России.