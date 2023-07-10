Страны НАТО ведут "лихорадочные" переговоры о гарантиях безопасности для Украины, чтобы успеть "в последнюю минуту" подготовить соответствующую декларацию к саммиту альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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Целью переговоров, по данным издания, является создание "зонтика" из стран, готовых в индивидуальном порядке предоставлять Украине постоянную военную помощь в долгосрочной перспективе.

"По сути, это гарантия для Украины, что мы будем в течение очень долгого времени оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их. Это будет сдерживающим фактором для любой будущей агрессии [против Украины]", — пояснил высокопоставленный дипломат.

По словам источников Politico, в переговорах, которые идут уже несколько недель, участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в рамках этих договоренностей намерен предоставлять Украине различные формы военной и материальной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, а также оказывать поддержку в киберпространстве.

В свою очередь французский чиновник сообщил журналистам, что переговоры очень продвинулись и их участники рассчитывают завершить работу к концу саммита.

На саммите в Вильнюсе страны Североатлантического альянса, как ожидается, должны выступить с единой позицию по поводу вступления Украины в НАТО. В настоящий момент часть стран-участниц призывает пригласить Киев в альянс, другие считают, что альянс сможет рассмотреть заявку Украины только после окончания войны с Россией. В частности, против немедленного принятия Украины в НАТО выступает Германия, которая опасается, что это может привести к войне с Россией.

В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите в Вильнюсе, если лидеры стран НАТО не пригласят Украину в альянс. 7 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Зеленский все же приедет на саммит. 9 июля вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что президент еще не принял окончательного решения о своем участии в саммите.