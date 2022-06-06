Politico: Страны Восточной Европы просят пересмотреть контракты на закупку вакцин от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Соответствующее письмо направили комиссару ЕС по вопросам здравоохранения. Его авторы, в том числе Латвия, обращают внимание на образовавшийся переизбыток доз.

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Представители 10 восточноевропейских стран направили в Еврокомиссию ходатайство о пересмотре контрактов по закупкам вакцин от коронавируса. Об этом сообщает издание Politico, ознакомившееся с текстом письма.

По мнению авторов инициативы, контракты стоит расторгнуть, "если они больше не нужны с точки зрения здравоохранения и эпидемиологии". Странам по крайней мере должны предоставить возможность уменьшить объем заказа, чтобы поступающее количество вакцин больше подходило потребностям населения. В противном случае образуется переизбыток доз, а бюджетные деньги тратятся неэффективно.

Как утверждает Politico, письмо было отправлено комиссару ЕС по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес вечером 3 июня. Инициативу возглавила Польша, к ней присоединились Болгария, Хорватия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения.

Ранее представители ряда стран Восточной Европы выражали обеспокоенность тем, что заключенные в разгар пандемии контракты предполагали закупку слишком большого количества доз, которые сейчас не нужны. "Несмотря на признаки того, что пандемия идет на убыль и что в ЕС достигнут удовлетворительный уровень вакцинации, контракты с производителями вакцин предусматривают поставку вакцин в количествах, которые значительно превышают потребности государств-членов", — приводит Politico цитату из письма.

В документе также упоминается о проблемах с вакцинами, которые поставляют незадолго до истечения срока годности, о вопросах к их эффективности против новых штаммов и о возможности передать невостребованные дозы в другие страны.

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