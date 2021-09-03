Politico узнало детали плана на случай смерти Елизаветы II
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Великобритании примут чрезвычайные меры, чтобы избежать хаоса и столпотворения в Лондоне в случае смерти королевы Елизаветы II, узнало Politico.

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В распоряжение издания попали документы, детально описывающие операцию, известную под кодовым названием "Лондонский мост", которую начнут в случае кончины королевы.

По данным Politico, день смерти Елизаветы II получит название "День Д". Информацию о случившемся Букингемский дворец передаст сотрудникам и правительственным чиновникам с помощью кодовой фразы "Лондонский мост разрушен". Одним из первых ее получит премьер-министр.

Королевская семья издаст "официальное уведомление". После этого флаги Уайтхолла будут приспущены не позже чем через десять минут, поскольку в обратном случае есть риск "вызвать гнев общественности".

Похороны королевы, согласно документам, пройдут через десять дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве. Минобороны Великобритании организует оружейные салюты, по всей стране объявят минуту молчания.

Затем премьер-министр встретится с преемником Елизаветы II. Имя нового короля провозгласят в 10:00 утра следующего дня.

Британской королеве 95 лет. Как сообщает Politico, нет никаких признаков, что состояние ее здоровья ухудшилось. Королева находится "в добром здравии", пишет издание.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, после смерти отца — короля Георга VI. Она является самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Супруг Елизаветы II — принц Филипп — скончался в возрасте 99 лет в апреле этого года. В браке у них родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, первый в очередности наследования, а также принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

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