Politico: в условиях войны в Украине ЕС не в состоянии произвести достаточно оружия

Хотя после начала российского вторжения в Украину европейские страны существенно увеличили расходы на оборону, военная промышленность ЕС не успевает оперативно обновлять арсеналы, оставаясь при этом зависимой от внешних поставок. Delfi пересказывает материал издания Politico о существующих проблемах.

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Вооруженные силы Европы на протяжении многих лет оставались "хронически недофинансируемыми", однако даже новые крупные правительственные заказы (страны ЕС в этом году обязались потратить дополнительные 230 млрд евро на оборону) вряд ли быстро исправят сложившуюся ситуацию. Одна из причин состоит в том, что Европа полагается на поддержку США и американских компаний, хотя некоторые европейские государства (в первую очередь, Франция) уже несколько лет призывают изменить стратегию и полагаться в на себя как в случае боевых действий, так и в создании оружия в мирное время.

"Мы слышим от американских коллег, как те советуют нам инвестировать в свои собственные стратегические средства обеспечения, потому что может наступить момент (и довольно скоро), когда США, могут быть полностью заняты в другом месте в Азиатско-Тихоокеанском регионе и просто не смогут поддержать нас", — рассказывает Йиржи Шедивый, глава Европейского оборонного агентства (EDA).

По словам Люси Беро-Судро из Стокгольмского международного института исследования проблем мира, повышенный спрос на безопасность в Европе вписывается в глобальный тренд на рост военных расходов, который начался после аннексии Крыма в 2014 году. К настоящему моменту расходы на оборону во всем мире превысили 2 трлн долларов (2,06 трлн евро), причем особенно резко они увеличились после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. "Европа все еще догоняет, пополняя и обновляя существующие запасы вооружений", — комментирует Беро-Судро.

Еще один тормозящий фактор заключается в том, что оборонная промышленность ЕС зависима от зарубежных партнеров. Значительная часть контрактов даже сейчас достается компаниям из США, Южной Кореи и других стран, а создание собственных мощностей может занять многие годы. "Проблема европейской оборонной промышленности заключается в том, что она привыкла производить сложное вооружение очень малыми сериями в течение длительного периода времени, что соответствует ситуации мирного времени", — считает Давид Чур, финансовый директор крупнейшего в Чехии производителя оружия Czechoslovak Group.

Одним из локомотивов в этой сфере может стать Франция. Как подчеркивает Politico, президент Эмманюэль Макрон — давний сторонник "стратегической автономии" Европы в военной отрасли — летом в очередной раз призвал другие страны континента к совместному развитию оборонной промышленности. При этом в самой Франции этот сектор хорошо развит, и Париж может стать важным партнером для других европейских столиц.

Тем не менее, в некоторых компонентах, необходимых для производства вооружения, ЕС существенно зависит от автократических государств — в первую очередь, Китая. На Европу приходится лишь 10% мирового рынка микрочипов, необходимых для работы не только оружия, но и простых бытовых приборов. Евросоюз поставил цель удвоить этот показатель, однако выделенных средств вряд ли будет достаточно. Одна из альтернатив — закупки чипов у мирового лидера на этом рынке, тайваньской TSMC (так поступает, например, шведская компания Saab).