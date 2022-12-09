Мещанский районный суд Москвы приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также политику запретили пользоваться Интернетом в течение 4 лет после освобождения из-под стражи.

Уголовное дело против Яшина возбудили из-за стрима на его YouTube-канале, который оппозиционер провел в апреле. Видео было посвящено убийству мирных жителей в городе Буча, оккупированном российскими войсками вскоре после начала полномасштабного вторжения. В середине июля политика находился под арестом.

Государственный обвинитель требовал приговорить Яшина к девяти годам заключения. Прокурор утверждал, что Яшин распространял "заведомо ложную информацию" по "мотивам политической ненависти". Подсудимый своей вины не признал, заявив, что в стриме приводил официальную позицию обеих сторон конфликта, а также сообщения независимых журналистов.

"Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд — слишком оптимистично. [...] Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь", — говорится в заявлении Яшина, переданном через адвокатов.

После начала войны Яшин открыто заявил о своей антивоенной позиции и, в отличие от многих российских политиков и активистов, остался жить в Москве.

По данным проекта "ОВД-Инфо", с 24 февраля в отношении россиян, выступающих против войны в Украине, было заведено около 4000 административных и 250 уголовных дел.