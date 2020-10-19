Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из белорусского СИЗО
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российского и американского политтехнолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО в Минске под поручительство политолога Юрия Воскресенского. Шкляров оказался за решеткой в конце июля еще перед президентскими выборами, окончившимися протестами, а в октябре был среди арестованных, встречавшихся 10 октября с Александром Лукашенко.

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О том, что Шклярова отпустили из СИЗО, Воскресенский говорил Би-би-си в выходные. В понедельник утром "Новая газета" сообщила, что информацию подтвердил адвокат Шклярова Антон Гашинский. "Точно могу вам сказать, что ему изменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Точно могу сказать, что его нет в СИЗО на Володарского", — сказал Гашинский.

"14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского, — сообщил сам Воскресенский. — Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать". "Он чувствует себя прекрасно, читает книгу Ельцина "Президентский марафон", — добавил Воскресенский.

Арест перед выборами. Кто такой Шкляров

44-летний Шкляров — уроженец Гомеля. Сам себя позиционировал как американского, немецкого и российского политического консультанта, политтехнолога. Жена Шклярова — гражданка США, дипломат.

В 2017 году он работал в президентской кампании телеведущей Ксении Собчак. Шкляров, как писали СМИ, работал с американским политиком Берни Сандерсом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Его колонки публиковались в российских СМИ — в частности, в "Новой газете".

Шклярова задержали в Гомеле 29 июля, за десять дней до президентских выборов в стране, на которых Лукашенко выдвигался на пятый срок.

7 августа, за два дня до дня голосования, ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. После выборов в Беларуси начались масштабные протесты.

Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которого не допустили на выборы и который сам с 29 мая находится под стражей в СИЗО.

Шкляров отрицает вину. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

Политтехнолог также заявлял, что не был консультантом Тихановского и никогда не работал на него.

Встреча с Лукашенко. Кто уже вышел

Шкляров был одним из участников встречи Лукашенко с арестованными представителями белорусской оппозиции, которая состоялась 10 октября в Минске.

На встрече помимо него присутствовали экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета оппозиции юрист Лилия Власова, участник инициативной группы Бабарико Воскресенский и еще шестеро оппозиционеров.

Должна была присутствовать и член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, но она отказалась ехать на встречу с Лукашенко.

Вскоре после встречи с Лукашенко нескольким ее участникам — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Воскресенскому — изменили меру пресечения, они покинули СИЗО.

Накануне стало известно, что из СИЗО отпущен и юрист избирательного штаба Бабарико и адвокат Колесниковой Илья Салей. Он находится под домашним арестом. Основанием для задержания адвоката стало то, что он, как и Колесникова, входил в координационный совет оппозиции.

А в понедельник уже после новостей о Шклярове издание Tut.by сообщило, что из СИЗО КГБ вышла еще одна участница встречи с Лукашенко — член президиума координационного совета Власова.

Воскресенский сказал, что сам ее встретил и отвез домой. Она также будет находится под домашним арестом.

Адвокат Гашинский говорил, что после встречи арестованных с Лукашенко будет ходатайствовать об освобождении из-под стражи и своего подзащитного. Неделю назад он рассказывал РИА Новости, что у Шклярова якобы остались положительные впечатления от встречи с Лукашенко. "Хорошо и конструктивно побеседовали с президентом", — передавал его слова Гашинский.

В середине сентября адвокат Гашинский говорил, что у Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, и что у него также сломан палец. В начале октября адвокат сообщал, что состояние здоровья Шклярова резко ухудшилось после перенесенного в СИЗО коронавируса.

"Лечения ему никакого не проводилось, — утверждал он. — Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел".

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