Полноценный доступ в интернет восстановлен в Белоруссии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Белорусии с утра среды восстановлен полноценный доступ в интернет.

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Пользователи сети отмечают, что после перерыва в несколько дней начали в обычном режиме работать соцсети и мессенджеры, загружаются сайты за пределами национальной доменной зоны, обновляются онлайн-сервисы.

Вечером 9 августа, в основной день выборов президента республики, интернет-пользователи в условиях начавшихся протестов столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и главы Белоруссии.

На следующий день государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщил, что планирует восстановить полноценный доступ к интернету до конца дня. Он отмечал, что возникла "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". Вместе с тем, полноценная интернет-связь была восстановлена только к утру 12 августа.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, который по предварительным данным ЦИК набрал на выборах 80,08% голосов, заявил, что власти страны к проблемам с интернетом отношения не имеют: по его словам, интернет отключают "из-за границы", чтобы вызвать недовольство населения.

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Интерфакс

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Интерфакс

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