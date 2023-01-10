"Полностью все разрушено, жизни почти не осталось". Зеленский — о военной обстановке под Соледаром

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в своем вечернем обращении военную обстановку в Донецкой области, назвал "безумием" действия российских войск под Соледаром, пишет "Новая газета. Европа".

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"А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие", — заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил военных, "которые выдерживают новые и жесткие штурмы" российских войск. "Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы", — сказал Зеленский.

Как пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует как подтвержденные, так и сфабрикованные сообщения об успехах группировки в Соледаре и Бахмуте для укрепления репутации своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

Накануне официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали новый штурм Соледара в Бахмутском районе Донецкой области. По ее словам, в штурме участвуют штурмовые группы, сформированные "из лучших резервов вагнеровцев"; солдаты наступают при массированной поддержке артиллерии, систем залпового огня и минометов. Минобороны России пока не комментировало информацию о штурме.