Половина немцев против открытия границ для летнего отпуска в Европе

Почти каждый второй немец выступает против открытия границ для летнего отпуска в европейских странах. 48 процентов респондентов считают, что запрет на заграничный туризм должен быть сохранен и летом, свидетельствуют опубликованные в среду, 29 апреля, данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa.

Еще 20 процентов предлагают открыть границы для поездок в отдельные страны и лишь 13 процентов выступают за полное восстановление туризма внутри Евросоюза уже этим летом. Данные опроса также свидетельствуют о том, что 42 процента немцев вообще отказались от летнего отпуска из-за пандемии коронавируса. Лишь 16 процентов все еще хотят поехать летом за границу.

С середины марта в ФРГ действует официальное предостережение МИД от любых туристических поездок за границу до 3 мая. Границы с соседними странами открыты лишь для грузового транспорта, людей, ежедневно ездящих на работу за границу, и тех, кто имеет для выезда вескую причину. Глава МИД ФРГ Хайко Мас уже неоднократно заявлял, что нормального отпускного сезона с полными пляжами этим летом не будет.

Правительство ФРГ выступает за скоординированное со странами ЕС открытие границ. В то же время Австрия не исключает двусторонних соглашений по туризму, например, с Германией. В Австрии отели возобновят работу уже в конце мая.