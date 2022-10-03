Половину мобилизованных в Хабаровском крае вернули домой. Местный военком уволен

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, пишет "Медуза". О его отстранении на совещании по вопросам "частичной мобилизации" объявил губернатор региона Михаил Дегтярев. Видео выступления опубликовано в его телеграм-канале.

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"За десять дней у нас повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков и из них порядка половины мы вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту, — сказал он. — Все факты перегиба должны пресекаться. Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент".

Ранее Дегтярев заявлял, что сам "с удовольствием" поехал бы воевать в Украину, но не может, поскольку у него "бронь из-за губернаторства".

27 сентября губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил об отстранении военного комиссара региона Сергея Барановского. Он пояснил, что руководство военкомата "сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией".