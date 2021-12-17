"Полрайона сидит на горшке!" Эстонию атакует ротавирус

На этой неделе ряд организаций здравоохранения сообщили, что в Эстонии в первые две недели декабря зафиксирована сильная вспышка ротавирусной инфекции.

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Медсестра одного центра семейных врачей в Пирита (пожелавшая остаться анонимной) сказала, что в ее центре в последние дни телефон просто раскалился. "Люди жалуются на симптомы ротавируса, причем болеют и взрослые, и родители. Сейчас полрайона сидит на горшке!"

Врач одной из крупных таллиннских больниц, также не пожелавший афишировать свое имя, подтвердил информацию.

"В этом году в начале декабря стала распространяться кишечная инфекция, многие жалуются на обезвоживание организма, к которому ведут диарея и рвота. Как бы все началось с прибывшего из России самолета и туристов. Сначала было пару обращений, в конце концов — весь самолет больных. Подозревали, что виновата предложенная в самолете форель, но тесты показали вирусную инфекцию".