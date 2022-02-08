Польша, Чехия, страны Балтии... Кто и чем вооружает Украину?

Опасаясь вторжения России, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать ей военную помощь. Вопрос о поставках оружия Киеву вызвал споры внутри сообщества. Об этом сообщает Euronews.

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Один самых ярых противников этой инициативы — Германия. Ее позицию разделяет и Люксембург, судя по недавнему заявлению министра иностранных дел страны.

"Я считаю, что действительно неправильно давать людям понять, что военное превосходство, которое есть у России над Украиной, теперь можно уравновесить с помощью оружия. Я думаю, это не сработает", — заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью газете Bild выразил свое разочарование тем, что власти ФРГ блокируют поставки. "Это отказ в помощи и предательство друзей в драматичной ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска сразу на нескольких участках границы", — заявил он.

Впрочем, есть государства, которые хоть сейчас готовы отправить оружие соседу. Это, в первую очередь, страны Балтии, Чехия и Польша, пишет Euronews.

Польша

Неделю назад польский премьер-министр Матеуш Моравецкий официально предложил "десятки тысяч патронов и артиллерийских боеприпасов, ПЗРК, легкие минометы, разведывательные БПЛА и другие виды оборонительного вооружения". Правда, на каких условиях осуществлялось бы снабжение, он не сказал.

"Предполагается, что Варшава уже отправила Украине дроны-камикадзе. Это система вооружения, в которой боеприпасом является беспилотник. Он летает над определенной территорией и, обнаружив цель, атакует ее, — пояснил источнику специализирущийся на европейских вопросах политаналитик Яго Родригес. — Во время обходного, кругового пролета он и выбирает эти цели для поражения. Также есть информация, что Варшава поставила Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Гром". Это системы вооружения с тепловым наведением, позволяющие поражать самолеты на расстоянии до трех километров. Это оружие в основном применяется против танков, чтобы замедлить ход наземного наступления. С другой стороны, ракеты будут использоваться для ограничения полного стратегического превосходства в воздухе, которым Россия обладает на данный момент. Дроны-камикадзе также могут наносить удары по позициям российской артиллерии".

Чехия

В конце января чешское правительство решило предоставить Украине артиллерийские снаряды 152-миллиметрового калибра. Всего 4006 единиц общей стоимостью 1,7 млн долларов "в знак солидарности с Киевом" и "безвозмездно".

Страны Балтии

Латвия и Литва объявили о готовности направить Украине ЗРК "Стингер" и сопутствующее оборудование "для укрепления ее военного потенциала". А Эстония пообещала бесплатно поставить противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", в каком количестве — не уточяется.

Но в дело вмешался Берлин. Откуда у него такие полномочия, и каков его интерес? На самом деле, гаубицы со складов ГДР были сначала проданы Финляндии, а оттуда ушли в Эстонию. Продажа осуществлялась на особых условиях. Одним из них было то, что Берлин может наложить вето на сделку, если очередной покупатель его не устраивает.

Германия

Впрочем, недавно ФРГ направила Украине 5 тысяч касок для военных нужд. "Помощь в виде поставок нелетального вооружения — это политический акт. Экономическая поддержка от Германии и ЕС была существенной, но она свидетельствует о политическом выборе, — считает эксперт Euronews Родригес. — Нежелание посылать оружие не означает выбора мира. Это означает, что Германия не готова любой ценой поддерживать Украину. Канцлер Олаф Шольц, однако, напомнил, что Берлин в последние годы предложил Киеву более двух миллиардов евро в качестве экономической помощи".

Испания, Нидерланды, Дания

Испания решила направить два корабля в Черное море и несколько истребителей в Болгарию. Дания и Нидерланды перебросили небольшой контингент войск, но сделали это в другие страны НАТО, а не на территорию Украины и не конкретно для ее защиты. Цель маневров — сдержать Россию, если та захочет атаковать.

Как утверждает Яго Родригес, "невозможно представить, чтобы ЕС мог военным путем помочь Украине защитить свою границу. Согласно договору сообщества, оно может вмешиваться только для защиты государства-члена". Это подтвердил в интервью Euronews и другой аналитик.

"Я не думаю, что может быть полная оккупация Украины, — сказал исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко. — Население против, а у Москвы недостаточно ресурсов. Вместо этого она может попробовать создать подобие боснийского варианта, недееспособное государство с неэффективной, раздробленной системой управления, часть которой контролируется Россией. Это совершенно не функциональное государство".

"Оружейный рай" в прошлом

Но действительно ли Украине так необходимо оружие для самообороны? Еще несколько лет назад страна была одним из крупнейших в мире экспортеров оружия. В составе СССР она производила 30% всего советского вооружения. На более чем 750 заводах страны трудился один миллион рабочих. Когда Советский Союз распался, это оружие растворилось на черном рынке, было перепродано в африканские страны.

В 2012 году Украина занимала четвертое место по объемам экспортируемого оружия. Ее постоянные покупатели — Пакистан, Китай и Россия. Именно поэтому в те годы большинство украинцев были против вступления в НАТО.

Одна из проблем заключалась в том, что в стране изготавливались запчасти, отдельные детали комплекса боевых средств, но производства полного цикла налажено не было.

Другая проблема — коррупция. В 2010 году все украинские компании сектора объединились в концерн "Укроборонпром". Насквозь коррумпированная администрация всего за десять лет уничтожила отечественное оружейное производство. В 2014 году в Украине официально насчитывалось около 168 тысяч военнослужащих, только 6000 из которых прошли военную подготовку. Остальные лишь были частью гигантской бесполезной армейской машины.