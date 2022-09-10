Польша допускает обращение в международные суды по репарациям от ФРГ

Польские власти требуют от Германии репараций в размере $1,3 трлн за потери во Второй мировой войне. Варшава хотела бы пригласить Берлин на переговоры — возможно, с участием представителей Израиля, сообщил премьер Польши Матиуш Моравецкий. Об этом пишет РБК со ссылкой Spiegel.

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Польша хотела бы провести переговоры в Берлине на тему репараций от Германии за ущерб, понесенный в ходе Второй мировой войны, заявил в интервью немецкому изданию Spiegel премьер-министр Матеуш Моравецкий. Варшава может пригласить на такую встречу и представителей Израиля, так как "половина жертв в Польше были гражданами еврейского происхождения".

"Возможно, на более позднем этапе мы обратимся со своими претензиями в международные суды", — добавил премьер.

О намерении Польши требовать от Германии репараций в размере 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) стало известно в начале сентября. Глава правящей польской партии Ярослав Качиньский отметил, что значительную часть суммы составляет "компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан". В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценивала нанесенный стране за годы войны ущерб от Германии в $48,8 млрд, в марте 2018 года ее увеличили до $850 млрд, а затем снизили до $543 млрд. В октябре 2018 года польские власти пообещали пересчитать сумму "по новой технологии".

Берлин неоднократно отказывал Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года, согласно которой Варшава в соглашении с ГДР отказалась от выплат. "Мы не признаем это соглашение", — заявил Моравецкий в интервью Spiegel. По словам премьера, отказаться от репараций Польшу заставил Советский Союз, поэтому вопрос в сейме даже не рассматривался. В 2019 году министр обороны Мариуш Блащак также заявил, что решение не было суверенным, и обвинил в отсутствии компенсаций Россию.

4 сентября Моравецкий сообщил, что власти Польши пригласят Германию к переговорам о репарациях и направят Берлину дипломатическую ноту.