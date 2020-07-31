Польша готова разместить дополнительно 1000 военных США

Министр национальной обороны Польши сообщил, что соглашение с Вашингтоном будет подписано в "относительно короткой" перспективе.

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Польша готовится разместить у себя 1000 американских военнослужащих. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, соответствующее соглашение с Соединенными Штатами будет подписано в ближайшее время.

Планы относительно наращивания контингента в этой стране президент США Дональд Трамп озвучил при встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в 2019 году. По словам Блащака, детали этого предложения сейчас прорабатываются. Договоренности будут подписаны "в относительно короткой" перспективе, заверил он.

При этом глава оборонного ведомства Польши не стал уточнять, идет ли речь о перебрасываемых в рамках предполагаемой ротации военных из ФРГ. "Это - не наша задача, выяснять, откуда эти солдаты. Данное решение принимают США", - подчеркнул он.

США выведут из ФРГ больше военных, чем ожидалось

Министр обороны США Марк Эспер 29 июля заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных - больше, чем озвучивалось ранее. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы, пояснил Эспер на пресс-конференции. Как уточнило агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил тогда Эспер. Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек.