Польша и Венгрия проиграли суд по многомиллиардной помощи от Евросоюза

Базирующийся в Люксембурге суд Евросоюза в среду отклонил иски Польши и Венгрии против применения механизма, который увязывает выделение средств из общего бюджета Евросоюза с соблюдением принципа верховенства права странами ЕС — реципиентами финансовой помощи. "Суд отвергает эти действия Польши и Венгрии", — объявили по итогам заседания. Поскольку рассмотрение дела имеет приоритетную важность для Евросоюза, оглашение вердикта впервые в истории суда ЕС транслировалось в прямом эфире. Об этом пишет РБК.

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Позднее в Twitter-аккаунте суда ЕС было опубликовано более развернутое сообщение. "Суд ЕС отклоняет иски Венгрии и Польши против принятого в 2020 году механизма, который обуславливает бюджет ЕС соблюдением верховенства права государствами-членами", — говорилось в сообщении.

Такое решение суда ЕС открывает возможность для Еврокомиссии задействовать механизм против Варшавы и Будапешта, однако это решение еще должно быть рассмотрено в Европарламенте. Рассмотрение вопроса будет носить скорее формальный характер, поскольку Европарламент неоднократно призывал Еврокомиссию задействовать механизм в отношении двух стран.

Основаниями для этого в случае Польши станет судебная реформа страны, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость польских судей, а также отказ от признания верховенства европейского права над польским. Венгрию же критикуют за непрозрачность госзакупок, коррупцию, антимигрантскую политику и отношение к ЛГБТ.

В случае задействования механизма он может оказать влияние на выделение средств из бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Таким образом, Польша рискует потерять до €75 млрд, а Венгрия — не менее €22,5 млрд. С момента вступления в ЕС в 2004 году Польша была главным бенефициаром, которому выделялись наибольшие суммы из европейского бюджета. Судебная реформа в стране уже привела к блокировке транша от фондов ЕС на €36 млрд для восстановления страны после пандемии. В случае с Венгрией был заблокирован транш на €7 млрд.