Польша может законодательно запретить российскую трактовку истории из-за Второй мировой
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Проект резолюции, направленной против российской трактовки истории, будет представлен на ближайшем заседании польского Сейма (нижней палаты парламента республики). Об этом заявила вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньская.

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде", — написала она в Twitter.

Кидава-Блоньска предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием, а затем принять эту резолюцию. "Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <…>. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю", — заключила политик.

19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова — Риббентропа.

Президент также отметил, что советские войска вошли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши". Он пообещал опубликовать ко Дню Победы статью о роли Польши и советских войск во Второй мировой войне.

Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

Путин вспомнил о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, отвечая на вопрос о его отношении к резолюции Европарламента, в которой утверждается, что война началась в результате подписания пакта Молотова — Риббентропа и его секретных протоколов, а нацизм и сталинизм осуждаются фактически в равной степени.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Путину выразили "глубокую признательность" за "такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы".

В свою очередь, МИД Польши высказал российскому послу "решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти РФ". По словам замминистра МИД Польши Марчина Пшидача, эти заявления серьезно противоречат международным обязательствам России и являются "насмешкой над миллионами жертв сталинского тоталитаризма", от которого пострадал в первую очередь русский народ.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова Путина неправдивы и вызваны "международным давлением на Россию". "Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене", — заявил Моравецкий.

Среди таких проблем польский премьер-министр назвал продление санкций ЕС против России, ситуацию с "Северным потоком — 2", а также итоги последних переговоров в нормандском формате. "Слова президента Путина я рассматриваю как попытку скрыть эти проблемы", — резюмировал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что считает слова Путина о пакте Молотова — Риббентропа ложными, поскольку договор был не о ненападении двух стран друг на друга. "Это был политический и военный союз, который разделил Европу на две сферы влияния по линиям, которые проходили по Польше. В сентябре 1939 года нацистская Германия и СССР вторглись в Польшу", — сказал политик. Он подчеркнул, что считает отношения Сталина и Гитлера дружескими, а не нейтральными. Польша же, по его словам, была первой страной, которая "начала борьбу в защиту свободной Европы". Поэтому когда "некоторые пытаются исказить память об этих событиях", Польша должна "защитить правду".

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