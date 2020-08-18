Польша начала принимать желающих покинуть Беларусь граждан республики

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для граждан Беларуси, намеревающихся покинуть республику. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM, сообщает gazeta.ru.

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По его словам, польские консулы были уведомлены о выдаче большего количества виз в случае угрозы. Он отметил, что были случаи, когда белорусские граждане просили о переходе без соответствующих документов.

"Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу", — уточнил Пшидач.

Он добавил, что были люди, получившие такую поддержку. При этом он пояснил, что это не призыв, а только гарантия на случай победы.

Как сообщалось, Латвия также готова принять политических беженцев из Беларуси. По словам министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича, Латвия готова принять политических беженцев в соответствии с нынешними законами и ограничениями, связанными с Covid-19. Глава МИД отметил, что он не прогнозирует большой поток беженцев, хотя это зависит от развития ситуации. “Надеюсь, что обширные репрессии не последуют, но мы готовы принять политических беженцев, не ожидая, что это будут очень большие числа”, - сказал Ринкевич.

Ранее с таким же заявлением выступил глава комитета Сейма Литвы по иностранным делам Эмануэлис Зингерис.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.