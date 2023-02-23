Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Беларусью
Foto: AP/Scanpix/LETA

Власти Польши решили установить оборонительные заграждения на границах с Россией и Беларусью. Об этом написал в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщила "Медуза".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — заявил Блащак.

Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура