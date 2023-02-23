Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Беларусью

Власти Польши решили установить оборонительные заграждения на границах с Россией и Беларусью. Об этом написал в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщила "Медуза".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — заявил Блащак.

Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.