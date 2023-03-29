Польша намерена расширить производство снарядов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Правительство Польши приняло национальную программу по расширению производства артиллерийских боеприпасов. По словам польского премьера Моравецкого (на фото), нынешних производственных мощностей недостаточно для ведения боев.

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На фоне российской агрессии против Украины власти Польши намерена стимулировать производство артиллерийских боеприпасов. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в среду, 29 марта, что для реализации новой национальной программы производства боеприпасов его правительство выделит 2 миллиарда злотых (в пересчете порядка 427 миллионов евро) для поддержки отечественных и иностранных производителей.

Кроме того, польское правительство закажет 800 000 артиллерийских снарядов на сумму 12 млрд злотых (2,6 млрд евро).

Моравецкий отметил, что последние месяцы боевых действий в Украине показали Польше и ее западным союзникам, сколько артиллерийских боеприпасов используется на поле боя. По его словам, это количество во много раз превышает нынешние производственные мощности Франции, Германии и других стран ЕС.

Глава польского правительства подчеркнул, что из-за большого спроса на артиллерийские боеприпасы 155 мм или 120 мм заводы смогут легко и быстро их продавать.

Моравецкий указал, что принятая правительством в Варшаве национальная программа производства боеприпасов рассчитана на 1-2 года.

Польша играет роль важного перевалочного пункта в снабжении западным оружием Украины, отражающей полномасштабную российскую агрессию. Опасаясь разрастания данного конфликта, эта страна НАТО осуществляет программу перевооружения, отмечает агентство dpa.

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