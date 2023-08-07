Польша направит еще 1000 солдат на границу с Беларусью
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пограничная служба Польши обратилась к министерству обороны страны с просьбой направить еще 1000 военнослужащих на границу с Беларусью. Это связано с участившимися попытками незаконно пересечь границу, сообщает "Голос Америки".

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По данным главы пограничной службы Томаша Праги, в этом году польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 19 000 человек. За тот же приеод в прошлом году таких попыток было около 16 000.

"Генерал (Прага) попросил перебросить на польско-белорусскую границу еще 1 000 солдат", – сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

Ранее Польша построила на границе с Беларусью барьер, оснащенный электронной защитой.

В последние недели у границы появились наемники ЧВК "Вагнер", что, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, направлено на дестабилизацию ситуации на восточном фланге НАТО.

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