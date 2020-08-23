Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси. Об этом информационному агентству заявил PAP глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет Tut.by.

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"Польша — это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Соблюдение международного права является, на наш взгляд, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств", — заявил Щерский.

По его словам, "Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы".

"Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет", — отметил он.

"Напротив, как было заявлено президентами Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), мы призываем все государства не ущемлять суверенитет Беларуси ни в какой форме", — заключил Щерский.

21 августа Александр Лукашенко заявил про желание (возможно, Польши) "отсечь Гродненскую область". 22 августа он сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Беларуси в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как "впервые самое серьезное решение за четверть века". "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.