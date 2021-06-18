Польша обвинила Москву в совершении масштабной кибератаки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил о совершении крупномасштабной кибератаки в отношении высших государственных лиц страны, в том числе министров и депутатов. Она совершена с территории РФ, уверены в Варшаве.

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Вице-премьер Польши, глава Комитета по вопросам государственной безопасности Ярослав Качиньский обвинил Россию в совершении масштабной кибератаки, в ходе которой пострадали политики разных уровней. "Кибератаке подверглись наиболее важные официальные лица Польши, министры и депутаты различных политических взглядов", — заявил лидер правящей партии "Закон и справедливость" в пятницу, 18 июня, в Варшаве.

По словам Качиньского, соответствующая информация была предоставлена Агентством внутренней безопасности и Службой военной контрразведки. В результате анализа, проведенного польскими ведомствами и спецслужбами союзников, было со всей определенностью установлено, что хакерская атака была совершена с территории Российской Федерации, отметил далее политик.

Цель — дестабилизация Польши


Одной из основных целей нападения было нанесение удара по польскому обществу и дестабилизация страны, заявил Качиньский, призвав поляков к осторожности. По его словам, в настоящее время продолжается сбор доказательств и ведутся разъяснительные работы среди пострадавших и потенциальных жертв кибератаки.

Когда именно была совершена кибератака, он не указал.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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