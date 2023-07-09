Польша перебрасывает военных на восток страны
Foto: Reuters/Scanpix

Польша в субботу начала переброску более тысячи военнослужащих на восток страны, заявил министр обороны Мариуш Блащак.

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"Более 1000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад начинают переброску на восток страны в рамках операции "Безопасное Подлясье". Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации у границ нашей страны", — написал он в твиттере.

Решение президента России Владимира Путина предложить бойцам-наемникам ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перебраться в Беларусь вызвало у восточных членов НАТО опасения, что их присутствие вызовет усиление нестабильности в регионе, комментирует Reuters.

В прошлое воскресенье Польша заявила, что направит 500 полицейских для усиления безопасности на границе с Беларусью. О том, что Варшава укрепляет оборону восточной границы из-за появления ЧВК "Вагнер" в Беларуси, в конце июне заявлял вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Помимо "Вагнера" есть и другая проблема. В последние недели увеличилось число мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу. По данным польских пограничников, в пятницу более незаконно пересечь границу пытались 200 человек, в том числе граждане Марокко, Индии и Эфиопии. Польша обвиняла Беларусь в искусственном создании миграционного кризиса на границе в 2021 году, напоминает Reuters.

В субботу высокопоставленный командир "Вагнера" Антон Елизаров (позывной "Лотос") в интервью одному из провоенных блогеров заявил, что наемники группы готовятся перебраться в Беларусь.

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BBC News Русская служба:

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