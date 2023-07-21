Польша перебрасывает войска к границе с Беларусью

Часть польских войск будет переброшена к границе с Беларусью, заявили власти страны. Накануне в Минске объявили о совместных учениях белорусской армии и наемников ЧВК "Вагнер" под Брестом — вблизи границ Польши и Украины, сообщает Euronews.

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Власти Польши приняли решение перебросить часть войск к восточной границе страны — после того, как в Беларусь прибыли наемники ЧВК "Вагнер", а Минск объявил о проведении совместных учений "вагнеровцев" и белорусской армии под Брестом.

"Группа "Вагнер", членов которой становится все больше в Беларуси, представляет собой все большую угрозу для Польши, для восточного фланга НАТО", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Между тем президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза, обвинил Польшу в желании захватить Львов и часть территорий Украины, а заодно заявил, что западные территории самой Польши — это "подарок Сталина".

"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — заявил Владимир Путин.

По данным польских властей, как минимум тысяча наемников ЧВК "Вагнер" расквартированы примерно в 80 километрах от Минска.

В Варшаве также заявили, что в последние месяцы российские спецслужбы более активно пытаются внедриться в Польшу.