Польша перестанет выплачивать ежедневные пособия для украинских беженцев

Выплаты планируют остановить с 1 июля для большинства из 3,5 млн украинцев, бежавших от войны в эту страну. За три месяца правительство Польши потратило на пособия более 175 млн евро.

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С 1 июля правительство перестанет платить пособия полякам, принимающих у себя беженцев из Украины. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и представителя правительства по делам беженцев Павла Сефернакера.

Ранее на питание и проживание каждого украинского беженца государство выделяло по 40 злотых (8,7 евро) в день. В течение месяца эта программа будет свернута. "Мы убеждены, что многие беженцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — заявил Сефернакер. Чиновник добавил, что для инвалидов, беременных женщин и многодетных семей финансовую поддержку сохранят.

Изначально правительство планировало выплачивать такие пособия до конца мая, затем эту программу помощи продлили еще на два месяца. "Мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", — сообщил Rzeczpospolita на условиях анонимности высокопоставленный польский политик. При этом украинцам, оказавшимся в Польше и желающим там остаться, обещают помочь с трудоустройством.

По данным ООН, с 24 февраля Польша приняла более 3,5 млн украинских беженцев. Как сообщает польское МВД, по состоянию на 17 мая им выплатили более 821 млн злотых (около 175 млн евро).